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Гиперактивный вандализм
Гиперактивный вандализм №5
391 ·
07 Января, 2017
Гиперактивный вандализм
Гиперактивный вандализм №4
481 ·
06 Января, 2017
Гиперактивный вандализм
Гиперактивный вандализм №3
579 ·
05 Января, 2017
Гиперактивный вандализм
Гиперактивный вандализм №2
712 ·
04 Января, 2017
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Второй сезон сериала "Константин" будет анимационным
"Посланник ада" вернется! Шантаж, угрозы и нытье фанатов по поводу продления телеистории о "Константине" сработали.
248 ·
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Премьера: Особь
Словив приход из космоса, ученые смогли создать человека-женщину, которая больше похожа на безмерно сексуального Халка.
1815 ·
2 ·
06 Января, 2017
Премьера: Гнилые времена
Грубый юмор и жесткие шутки в 19 веке. Возьмите историю Америки со всеми ее поместьями и гувернантками, добавьте распутности и ада, и — вжух! — перед вами новый сериал на 2х2.
1783 ·
1 ·
03 Января, 2017
Новый год на 2х2: металлическое укрытие от гламура
Мы гарантируем: в Новый год на 2х2 всё будет метал! Мы спасем вас от волн приторного гламурного сиропа, затягивающего человечество в новогодние каникулы.
4860 ·
21 ·
29 Декабря, 2016
10 лучших новогодних аниме
Отставить страдашки из-за отсутствия новогоднего настроения! Суперпраздничные аниме в красном колпаке зарядят на счастье и праздничное добро. Хоу-хоу-хоу!
7405 ·
3 ·
29 Декабря, 2016
Краткий курс истории анимации от 2х2
Кто главный тиранозавр «Союзмультфильма»? Что объединяет крылья, ноги и хвосты? Умеют ли японцы рисовать что-то кроме глазастых школьниц? В 2017 году 2х2 раскроет все карты анимации.
2076 ·
0 ·
29 Декабря, 2016
Топ рождественских эпизодов для создания настроения. Часть 2
Собрали лучшие варианты "Что посмотреть?" вместо засмотренных до дыр кинчиков типа "Иронии судьбы", "Один дома", "Гринч", "Эльф" и так далее. Зашкаливающее количество праздника в одном посте!
9734 ·
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29 Декабря, 2016
Топ рождественских эпизодов для создания настроения. Часть 1
Подборка самых атмосферных и небанальных серий "Симпсонов", "Гриффинов", "Футурамы", "Клиники" и других сериалов, которые на 2016% помогут вам почувствовать праздник. Даже если сейчас вы как Грампи Кэт.
9918 ·
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29 Декабря, 2016
Премьера: "Гиперактивный вандализм"
Никто не разбирается в трэше и дестрое так, как это делаем мы. 2х2 — дипломированный эксперт во всем адском и угарном. Об этом наше новое шоу! 18+.
1534 ·
3 ·
29 Декабря, 2016
Кэрри Фишер успела озвучить своего героя в "Гриффинах"
Голос актрисы, сыгравшей Принцессу Лею, прозвучит в двух еще не вышедших сериях "Гриффинов".
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28 Декабря, 2016
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COUB 2X2
Типичный фильм с Александром Невским
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25 Октября, 2016
Futurama Friends #undead2x2
2079
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17 Августа, 2016
Eric Cartman vs Peter Griffin #undead2x2
2781
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17 Августа, 2016
Archer vs Banshee #undead2x2
1389
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17 Августа, 2016
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