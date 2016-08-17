Вход
войти через соцсеть
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт.
Используйте вашу учетную запись на Twitter.com для входа на сайт.
Используйте вашу учетную запись VKontakte для входа на сайт.
Используйте вашу учетную запись на Facebook.com для входа на сайт.
Используйте вашу учетную запись на Twitter.com для входа на сайт.
Используйте вашу учетную запись VKontakte для входа на сайт.
войти через 2х2login
Запомнить меня
Забыли пароль?
войти
Вы до сих пор
не зарегистрированы
?
войти на сайт
Сетка
Сериалы
Видео
Блог
Форум
Магазин
дни
часы
минуты
Сетка
Сериалы
Видео
Блог
Форум
Магазин
18+
войти
войти на сайт
Toggle navigation
дни
часы
минуты
Ранее:
Русские мультфильмы (12+)
06:00
- 06:45
Ранее:
Мастера меча онлайн 1№3 (16+)
06:45
- 07:10
Ранее:
Мастера меча онлайн 1№4 (16+)
07:10
- 07:35
Ранее:
Мастера меча онлайн 1№5 (16+)
07:35
- 08:05
Ранее:
Мастера меча онлайн 1№6 (16+)
08:05
- 08:30
Ранее:
International SmackDown №906 (16+)
08:30
- 09:25
Ранее:
Покемон 17№14-15 (12+)
09:25
- 10:15
Ранее:
Покемон 17№16 (12+)
10:15
- 10:40
Ранее:
Покемон 17№17 (12+)
10:40
- 11:05
Сейчас в эфире:
Покемон 17№18 (12+)
11:05
- 11:30
Далее:
Покемон 17№19 (12+)
11:30
- 11:55
Далее:
Покемон 17№20 (12+)
11:55
- 12:20
Далее:
Покемон 17№21,22 (12+)
12:20
- 13:15
Далее:
Покемон 17№23 (12+)
13:15
- 13:40
Далее:
Покемон 17№24 (12+)
13:40
- 14:05
Далее:
Покемон 19№25 (12+)
14:05
- 14:25
Далее:
Покемон 19№26 (12+)
14:25
- 14:50
Далее:
Симпсоны 1№1-2 (16+)
14:50
- 15:45
Далее:
Симпсоны 1№3 (16+)
15:45
- 16:10
Далее:
Симпсоны 1№4 (16+)
16:10
- 16:35
Далее:
Симпсоны 1№5 (16+)
16:35
- 17:05
Далее:
Симпсоны 1№6 (16+)
17:05
- 17:30
Далее:
Гриффины 1№1 (16+)
17:30
- 17:55
Далее:
Гриффины 1№2 (16+)
17:55
- 18:25
Далее:
Гриффины 1№3 (16+)
18:25
- 18:50
Далее:
Гриффины 1№5 (16+)
18:50
- 19:20
Далее:
Гриффины 1№6 (16+)
19:20
- 19:45
Далее:
Гриффины 1№7 (16+)
19:45
- 20:10
Далее:
Гриффины 1№8-9 (16+)
20:10
- 21:00
Далее:
Подозрительная Сова №1-2-3 (16+)
21:00
- 21:40
Далее:
Мульт ТВ №1-2-3 (16+)
21:40
- 22:20
Далее:
Кит Stupid Show 1№1-2-3 (16+)
22:20
- 23:20
Далее:
Южный парк 18№8 (18+)
23:20
- 23:45
Далее:
Южный парк 18№9 (18+)
23:45
- 00:05
Далее:
Металапокалипсис 1№9-10 (18+)
00:05
- 00:30
Далее:
Металапокалипсис 1№11-12 (18+)
00:30
- 01:00
Далее:
Металапокалипсис 1№13-14 (18+)
01:00
- 01:25
Далее:
Металапокалипсис 1№15-16 (18+)
01:25
- 02:00
Далее:
АДCКИЙ ОГОНЁК (16+)
02:00
- 06:00
Видео
все видео
популярное
популярное
новое
новое
Кит Stupid show
Кит Stupid Show. Сезон 5. Выпуск №18
877 ·
30 Декабря, 2016
Кит Stupid show
Моркфильм представляет.Новогодний "Терминатор"
499 ·
30 Декабря, 2016
Новости анимации
Новости анимации. Выпуск №39
376 ·
30 Декабря, 2016
Новости анимации
Новости анимации. Выпуск №38
338 ·
30 Декабря, 2016
загрузить еще
загрузить еще
Блог
весь блог
2x2 life
2x2 life
популярное
популярное
новое
новое
Новый год на 2х2: металлическое укрытие от гламура
Мы гарантируем: в Новый год на 2х2 всё будет метал! Мы спасем вас от волн приторного гламурного сиропа, затягивающего человечество в новогодние каникулы.
1492 ·
6 ·
29 Декабря, 2016
10 лучших новогодних аниме
Отставить страдашки из-за отсутствия новогоднего настроения! Суперпраздничные аниме в красном колпаке зарядят на счастье и праздничное добро. Хоу-хоу-хоу!
3009 ·
1 ·
29 Декабря, 2016
Краткий курс истории анимации от 2х2
Кто главный тиранозавр «Союзмультфильма»? Что объединяет крылья, ноги и хвосты? Умеют ли японцы рисовать что-то кроме глазастых школьниц? В 2017 году 2х2 раскроет все карты анимации.
911 ·
0 ·
29 Декабря, 2016
Топ рождественских эпизодов для создания настроения. Часть 2
Собрали лучшие варианты "Что посмотреть?" вместо засмотренных до дыр кинчиков типа "Иронии судьбы", "Один дома", "Гринч", "Эльф" и так далее. Зашкаливающее количество праздника в одном посте!
8071 ·
0 ·
29 Декабря, 2016
Топ рождественских эпизодов для создания настроения. Часть 1
Подборка самых атмосферных и небанальных серий "Симпсонов", "Гриффинов", "Футурамы", "Клиники" и других сериалов, которые на 2016% помогут вам почувствовать праздник. Даже если сейчас вы как Грампи Кэт.
8721 ·
0 ·
29 Декабря, 2016
Премьера: "Гиперактивный вандализм"
Никто не разбирается в трэше и дестрое так, как это делаем мы. 2х2 — дипломированный эксперт во всем адском и угарном. Об этом наше новое шоу! 18+.
667 ·
1 ·
29 Декабря, 2016
Кэрри Фишер успела озвучить своего героя в "Гриффинах"
Голос актрисы, сыгравшей Принцессу Лею, прозвучит в двух еще не вышедших сериях "Гриффинов".
1335 ·
1 ·
28 Декабря, 2016
Умерла Принцесса Лея из "Звездных войн"
Еще одна невосполнимая потеря Легенды на счету 2016-го.
4674 ·
1 ·
27 Декабря, 2016
5 незабываемых фактов о хентай-индустрии [18+]
Что прячется под пикселями? Кому пришла в голову идея участия тентаклей в процессе? Фактики про хентай, которые останутся в вашей памяти навечно.
8615 ·
1 ·
27 Декабря, 2016
Тест: закончите цитату из "Рика и Морти"
Не знаем, чем вы сейчас занимаетесь, но остановитесь и пройдите этот тест. Show me what you got!
15654 ·
2 ·
26 Декабря, 2016
загрузить еще
загрузить еще
загрузить еще
COUB 2X2
Типичный фильм с Александром Невским
1420
·
25 Октября, 2016
Futurama Friends #undead2x2
1909
·
17 Августа, 2016
Eric Cartman vs Peter Griffin #undead2x2
2571
·
17 Августа, 2016
Archer vs Banshee #undead2x2
1295
·
17 Августа, 2016
загрузить еще
загрузить еще
×