Видео

Кит Stupid Show. Сезон 5. Выпуск №18
Кит Stupid show
Кит Stupid Show. Сезон 5. Выпуск №18
  877  ·    30 Декабря, 2016
Моркфильм представляет.Новогодний "Терминатор"
Кит Stupid show
Моркфильм представляет.Новогодний "Терминатор"
  499  ·    30 Декабря, 2016
Новости анимации. Выпуск №39
Новости анимации
Новости анимации. Выпуск №39
  376  ·    30 Декабря, 2016
Новости анимации. Выпуск №38
Новости анимации
Новости анимации. Выпуск №38
  338  ·    30 Декабря, 2016
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Блог

Новый год на 2х2: металлическое укрытие от гламура

Мы гарантируем: в Новый год на 2х2 всё будет метал! Мы спасем вас от волн приторного гламурного сиропа, затягивающего человечество в новогодние каникулы.
  1492  ·    6  ·    29 Декабря, 2016

10 лучших новогодних аниме

Отставить страдашки из-за отсутствия новогоднего настроения! Суперпраздничные аниме в красном колпаке зарядят на счастье и праздничное добро. Хоу-хоу-хоу!
  3009  ·    1  ·    29 Декабря, 2016

Краткий курс истории анимации от 2х2

Кто главный тиранозавр «Союзмультфильма»? Что объединяет крылья, ноги и хвосты? Умеют ли японцы рисовать что-то кроме глазастых школьниц? В 2017 году 2х2 раскроет все карты анимации.
  911  ·    0  ·    29 Декабря, 2016

Топ рождественских эпизодов для создания настроения. Часть 2

Собрали лучшие варианты "Что посмотреть?" вместо засмотренных до дыр кинчиков типа "Иронии судьбы", "Один дома", "Гринч", "Эльф" и так далее. Зашкаливающее количество праздника в одном посте!
  8071  ·    0  ·    29 Декабря, 2016

Топ рождественских эпизодов для создания настроения. Часть 1

Подборка самых атмосферных и небанальных серий "Симпсонов", "Гриффинов", "Футурамы", "Клиники" и других сериалов, которые на 2016% помогут вам почувствовать праздник. Даже если сейчас вы как Грампи Кэт.
  8721  ·    0  ·    29 Декабря, 2016

Премьера: "Гиперактивный вандализм"

Никто не разбирается в трэше и дестрое так, как это делаем мы. 2х2 — дипломированный эксперт во всем адском и угарном. Об этом наше новое шоу! 18+.
  667  ·    1  ·    29 Декабря, 2016

Кэрри Фишер успела озвучить своего героя в "Гриффинах"

Голос актрисы, сыгравшей Принцессу Лею, прозвучит в двух еще не вышедших сериях "Гриффинов".
  1335  ·    1  ·    28 Декабря, 2016

Умерла Принцесса Лея из "Звездных войн"

Еще одна невосполнимая потеря Легенды на счету 2016-го.
  4674  ·    1  ·    27 Декабря, 2016

5 незабываемых фактов о хентай-индустрии [18+]

Что прячется под пикселями? Кому пришла в голову идея участия тентаклей в процессе? Фактики про хентай, которые останутся в вашей памяти навечно.
  8615  ·    1  ·    27 Декабря, 2016

Тест: закончите цитату из "Рика и Морти"

Не знаем, чем вы сейчас занимаетесь, но остановитесь и пройдите этот тест. Show me what you got!
  15654  ·    2  ·    26 Декабря, 2016
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Предсказания Симпсонов
Металлодетектор 2х2
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COUB 2X2

Типичный фильм с Александром Невским
Типичный фильм с Александром Невским
  1420  ·    25 Октября, 2016
Futurama Friends #undead2x2
Futurama Friends #undead2x2
  1909  ·    17 Августа, 2016
Eric Cartman vs Peter Griffin #undead2x2
Eric Cartman vs Peter Griffin #undead2x2
  2571  ·    17 Августа, 2016
Archer vs Banshee #undead2x2
Archer vs Banshee #undead2x2
  1295  ·    17 Августа, 2016
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