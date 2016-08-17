Видео

Гиперактивный вандализм №5
Гиперактивный вандализм
Гиперактивный вандализм №5
  391  ·    07 Января, 2017
Гиперактивный вандализм №4
Гиперактивный вандализм
Гиперактивный вандализм №4
  481  ·    06 Января, 2017
Гиперактивный вандализм №3
Гиперактивный вандализм
Гиперактивный вандализм №3
  579  ·    05 Января, 2017
Гиперактивный вандализм №2
Гиперактивный вандализм
Гиперактивный вандализм №2
  712  ·    04 Января, 2017
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Блог

Второй сезон сериала "Константин" будет анимационным

"Посланник ада" вернется! Шантаж, угрозы и нытье фанатов по поводу продления телеистории о "Константине" сработали.
  248  ·    0  ·    сегодня в 14:50

Премьера: Особь

Словив приход из космоса, ученые смогли создать человека-женщину, которая больше похожа на безмерно сексуального Халка.
  1815  ·    2  ·    06 Января, 2017

Премьера: Гнилые времена

Грубый юмор и жесткие шутки в 19 веке. Возьмите историю Америки со всеми ее поместьями и гувернантками, добавьте распутности и ада, и — вжух! — перед вами новый сериал на 2х2.
  1783  ·    1  ·    03 Января, 2017

Новый год на 2х2: металлическое укрытие от гламура

Мы гарантируем: в Новый год на 2х2 всё будет метал! Мы спасем вас от волн приторного гламурного сиропа, затягивающего человечество в новогодние каникулы.
  4860  ·    21  ·    29 Декабря, 2016

10 лучших новогодних аниме

Отставить страдашки из-за отсутствия новогоднего настроения! Суперпраздничные аниме в красном колпаке зарядят на счастье и праздничное добро. Хоу-хоу-хоу!
  7405  ·    3  ·    29 Декабря, 2016

Краткий курс истории анимации от 2х2

Кто главный тиранозавр «Союзмультфильма»? Что объединяет крылья, ноги и хвосты? Умеют ли японцы рисовать что-то кроме глазастых школьниц? В 2017 году 2х2 раскроет все карты анимации.
  2076  ·    0  ·    29 Декабря, 2016

Топ рождественских эпизодов для создания настроения. Часть 2

Собрали лучшие варианты "Что посмотреть?" вместо засмотренных до дыр кинчиков типа "Иронии судьбы", "Один дома", "Гринч", "Эльф" и так далее. Зашкаливающее количество праздника в одном посте!
  9734  ·    0  ·    29 Декабря, 2016

Топ рождественских эпизодов для создания настроения. Часть 1

Подборка самых атмосферных и небанальных серий "Симпсонов", "Гриффинов", "Футурамы", "Клиники" и других сериалов, которые на 2016% помогут вам почувствовать праздник. Даже если сейчас вы как Грампи Кэт.
  9918  ·    0  ·    29 Декабря, 2016

Премьера: "Гиперактивный вандализм"

Никто не разбирается в трэше и дестрое так, как это делаем мы. 2х2 — дипломированный эксперт во всем адском и угарном. Об этом наше новое шоу! 18+.
  1534  ·    3  ·    29 Декабря, 2016

Кэрри Фишер успела озвучить своего героя в "Гриффинах"

Голос актрисы, сыгравшей Принцессу Лею, прозвучит в двух еще не вышедших сериях "Гриффинов".
  2385  ·    3  ·    28 Декабря, 2016
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COUB 2X2

Типичный фильм с Александром Невским
Типичный фильм с Александром Невским
  1733  ·    25 Октября, 2016
Futurama Friends #undead2x2
Futurama Friends #undead2x2
  2079  ·    17 Августа, 2016
Eric Cartman vs Peter Griffin #undead2x2
Eric Cartman vs Peter Griffin #undead2x2
  2781  ·    17 Августа, 2016
Archer vs Banshee #undead2x2
Archer vs Banshee #undead2x2
  1389  ·    17 Августа, 2016
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